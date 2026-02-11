Вестник Кавказа

Трамп анонсировал визит в Китай в апреле

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп заявил о планах совершить визит в КНР весной. Китайский лидер Си Цзиньпин совершит ответный визит в США до конца года.

Лидер США Дональд Трамп сообщил о планах совершить визит в Китай в апреле. Трамп также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин ответит на это визитом в США до конца года. 

"Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду"

– Дональд Трамп 

Президент США также отметил, что отношения Вашингтона и Пекина в настоящий момент отмечены позитивной динамикой. 

Отметим, что в конце января Вашингтон направил приглашение Пекину присоединиться к Совету мира по Газе.

