Трамп анонсировал визит в Китай в апреле

Дональд Трамп заявил о планах совершить визит в КНР весной. Китайский лидер Си Цзиньпин совершит ответный визит в США до конца года.

Лидер США Дональд Трамп сообщил о планах совершить визит в Китай в апреле. Трамп также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин ответит на это визитом в США до конца года.

"Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду"

– Дональд Трамп

Президент США также отметил, что отношения Вашингтона и Пекина в настоящий момент отмечены позитивной динамикой.

Отметим, что в конце января Вашингтон направил приглашение Пекину присоединиться к Совету мира по Газе.