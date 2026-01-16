Турпотенциал курорта Теберда назвали одним из самых быстрорастущих

Курорт Теберда в Карачаево-Черкесии занял 3 место среди малых городов России с самым быстрорастущим туристическим потенциалом.

Один из курортных городов КЧР – Тереберда вошел в топ-3 малых городов РФ с самым большим туристическим потенциалом, сообщила пресс-служба правительства республики.

Исследование было проведено одним из российских сервисов путешествий, на основе общего количества бронирований жилья, уточнили в пресс-службе.

Количество бронирований за 2025 год в Теберде выросло на 244%. Помимо него, в рейтинг также вошел город Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии.

Лидерами, помимо Теберды, были названы Сортавала в Республике Карелия и Горячий Ключ в Краснодарском крае.