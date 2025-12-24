Турпоток в КЧР вырос на 4% в новогодние праздники

Курорты Карачаево-Черкесии в новогодние праздники приняли более 200 тыс туристов, сообщили в министерстве туризма КЧР.
Это почти на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, уточнили в официальном сообщении.
"С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года курорты КЧР приняли более 200 тыс туристов, что на 3,95% больше, чем в предыдущие новогодние каникулы"
– министерство туризма КЧР
Особой популярностью у гостей региона пользовались знаменитые горнолыжные курорты "Архыз", "Теберда", "Домбай" и туристический комплекс "Медовые водопады".
Кроме того, в ведомстве отметили, что номерной фонд отелей республики в этот период был заполнен на 90%.
Напомним, за весь 2025 год турпоток в Карачаево-Черкесскую Республику достиг почти 2,5 млн туристов, увеличившись на 7%.