Турпоток в КЧР вырос на 4% в новогодние праздники

Карачаево-Черкесия пользовалась популярностью среди туристов в период новогодних каникул: средства размещения были загружены на 90%, а турпоток в эти дни вырос на 4%

Курорты Карачаево-Черкесии в новогодние праздники приняли более 200 тыс туристов, сообщили в министерстве туризма КЧР.

Это почти на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, уточнили в официальном сообщении.

"С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года курорты КЧР приняли более 200 тыс туристов, что на 3,95% больше, чем в предыдущие новогодние каникулы"

– министерство туризма КЧР

Особой популярностью у гостей региона пользовались знаменитые горнолыжные курорты "Архыз", "Теберда", "Домбай" и туристический комплекс "Медовые водопады".

Кроме того, в ведомстве отметили, что номерной фонд отелей республики в этот период был заполнен на 90%.

Напомним, за весь 2025 год турпоток в Карачаево-Черкесскую Республику достиг почти 2,5 млн туристов, увеличившись на 7%.