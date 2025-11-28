Вестник Кавказа

Отдых в КЧР в 2025 году стал популярнее на 14%

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В "Туту" назвали самые популярные среди туристов регионы Северного Кавказа в 2025 году – первое место по росту спроса заняла Карачаево-Черкесия.

Карачаево-Черкесия, по данным сервиса путешествий "Туту", в уходящем году стала лидером СКФО по росту популярности.

Востребованность железнодорожных и авиапутешествий в КЧР увеличилась на 14% за год. Северная Осетия и Кабардино-Балкария стали популярнее на 7%, Дагестан и Ставрополье сохранили уровень 2024 года.

Чаще всего на Северном Кавказе туристы проводят три дня, средний чек такие поездки поездом составил в 2025 году:

  • Карачаево-Черкесия – 27,4 тыс рублей,
  • Кабардино-Балкария — 24,6 тыс рублей,
  • Дагестан – 22,8 тыс рублей,
  • Ставропольский край – 22,6 тыс рублей.

При перелете стоимость трехдневного отдыха оказалась почти вдвое выше, пишет "Ъ-Кавказ".

