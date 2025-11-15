Карачаево-Черкесия признана лучшим туристическим регионом СКФО

КЧР стала лидером рейтинга регионов Северного Кавказа по развитию туризма – республика заняла первое место по всем критериям.

Лучшим туристическим регионом СКФО оказалась Карачаево-Черкесия, рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

Составители рейтинга развития туризма на Северном Кавказе – комиссия Госсовета РФ – ориентировались на такие критерии, как транспортная доступность, гостиницы, дороги и прочие важные для туристов показатели, в том числе организация отдыха с участием квалифицированных специалистов и уровень безопасности.

Среди других критериев – влияние туризма на жизнь местных жителей и бизнеса, современные технологии и онлайн-сервисы, объемы инвестиций.

Сообщается, что Карачаево-Черкесия стала лучшей по всем этим направлениям.