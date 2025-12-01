Вестник Кавказа

Волк готов покинуть "Динамо"

Волк готов покинуть "Динамо"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Давид Волк может сменить клубную прописку этой зимой. Он выступает за махачкалинское "Динамо" в течение нескольких лет.

Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк не исключает, что покинет команду в зимнее трансферное окно.

Он отметил, что готов рассмотреть предложения от других клубов.

"Любой футболист, думаю, будет рассматривать предложения, которые к нему поступят. Если что-то будет зимой, то, конечно, я рассмотрю разные варианты"

– Давид Волк

Голкипер уточнил, что приоритетом для него будет переход в другой клуб Премьер-Лиги, передает "РБ Спорт".

"Будет ли РПЛ приоритетом? Да, хочется играть на высоком уровне, готов к этому. Хочется играть, конкурировать"

– вратарь динамовцев

Напомним, Волк защищает цвета "Динамо" с 2023 года.

Турнирная таблица

После 17 туров "Динамо" Махачкала располагается на 13-м месте в чемпионате России. В активе команды 15 очков. Волк в нынешнем первенстве провел за динамовцев 5 матчей, пропустив в них 6 мячей.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
3425 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.