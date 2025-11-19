Против России с 2014 года ввели почти 31 тысячу санкций, а лидерами по числу рестрикций стали США, Канада и Швейцария, гласят открытые данные и данные независимого аналитического портала Castellum.

Сегодня отмечается Международный день борьбы с односторонними санкциями, введенный Генассамблеей ООН в июне текущего 2025 года: он призывает воздерживаться от любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, которые не соответствуют международному праву и уставу ООН, сообщается на сайте организации.

Тем не менее, на 3 декабря 2025 года против России другими странами было введено более 30 700 неторговых санкций, и большинство из них, свыше 92% - с конца февраля 2022 года, передает РИА Новости.

Лидер по числу рестрикций – США, на которые приходится 24,1%, или 7420 ограничений. Канада ввела в отношении России 3980 ограничений, Швейцария - 3615.

На четвертом месте страны Евросоюза, которые, с учетом 19-го пакета, ввели 3141 ограничение в отношении России, на пятом - Норвегия - 2838 санкций, некоторе из них дублируют рестрикции стран ЕС.