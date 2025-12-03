Россия, в отличие от Евросоюза, строит отношения с Арменией используя не принуждение или несбыточные проекты, а равноправное сотрудничество, заявила Захарова.

РФ выстраивает отношения с Арменией на основе других принципов, нежели ЕС, об этом сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Ранее Брюссель призвал Ереван присоединиться к антироссийским санкциям.

"Представители Европейского Союза Кая Каллас и Марта Кос буквально сами вывели себя на чистую воду. Их заявления в очередной раз доказывают, что единственное, вот единственное целеполагание у Брюсселя во взаимодействии с Ереваном на самом деле только в том, чтобы нанести ущерб отношениям Армении с Россией"

– Мария Захарова

Она отметила, что ЕС ищет способы нанести вред российско-армянскому партнерству – традиционному, взаимовыгодному и взаимоуважительному. Представитель МИД добавила, что Москва строит отношения с партнерами иначе.

"Подчеркну, что в отличие от Брюсселя наш подход к выстраиванию отношений с Арменией, как и любыми другими нашими партнерами, не выдвигать требования, не принуждать дружить против кого-то, не заниматься оторванными от реальности несбыточными геополитическими проектами"

– Мария Захарова

Российская Федерация, подчеркнула она, стремится развивать равноправное сотрудничество и искать точки соприкосновения для реализации полезных инициатив.