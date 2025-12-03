Франция призвала к санкциям против основателя "Грузинской мечты"

Национальное собрание Франции подвергло критике действия руководства правящей партии Грузии, приняв соответствующую резолюцию.
Нижняя палата парламента Франции приняла резолюцию с критикой политики правящей партии Грузии.
Текст резолюции призывает к введению санкций против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и его ближайшего круга сторонников.
Также французское Национальное собрание выразило обеспокоенность политической ситуацией в Грузии, отметив необходимость освобождения ряда политиков, которых в ЕС называют "политическими заключенными".