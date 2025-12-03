Вестник Кавказа

Франция призвала к санкциям против основателя "Грузинской мечты"

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Национальное собрание Франции подвергло критике действия руководства правящей партии Грузии, приняв соответствующую резолюцию.

Нижняя палата парламента Франции приняла резолюцию с критикой политики правящей партии Грузии

Текст резолюции призывает к введению санкций против основателя и почетного председателя  "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили  и его ближайшего круга сторонников.

Также французское Национальное собрание выразило обеспокоенность политической ситуацией в Грузии, отметив необходимость освобождения  ряда политиков, которых в ЕС называют "политическими заключенными".

