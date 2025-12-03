В России снизилась инфляция — Решетников

Глава Минэкономразвития заявил о позитивных тенденциях развития российской экономики в ближайшем будущем.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил экономические тенденции страны: существенное замедление инфляции и значительный потенциал экономического роста.

Об этом он рассказал на форуме, организованном фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат.

Глава МЭР отметил стабильный, хоть и замедлившийся в этом году, прирост ВВП России на 4%, что превышает среднемировые темпы. Замедление экономической динамики Решетников напрямую связал с антиинфлящионными мерами, которые уже привели к снижению инфлящии в последние месяцы.

"И в целом экономика останется в плюсе в ближайшие годы"

— Максим Решетников

Министр подчеркнул рост таких базовых секторов экономики, как промышленность, строительство и сельское хозяйство. Он добавил, что ключевым фактором такой положительной динамики является потребительский спрос, рост которого обеспечивается благодаря общему повышениею реальных доходов населения.