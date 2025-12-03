Вестник Кавказа

В России снизилась инфляция — Решетников

В России снизилась инфляция — Решетников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэкономразвития заявил о позитивных тенденциях развития российской экономики в ближайшем будущем.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил экономические тенденции страны: существенное замедление инфляции и значительный потенциал экономического роста.

Об этом он рассказал на форуме, организованном фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат.

Глава МЭР отметил стабильный, хоть и замедлившийся в этом году, прирост ВВП России на 4%, что превышает среднемировые темпы. Замедление экономической динамики Решетников напрямую связал с антиинфлящионными мерами, которые уже привели к снижению инфлящии в последние месяцы.

"И в целом экономика останется в плюсе в ближайшие годы"

— Максим Решетников

Министр подчеркнул рост таких базовых секторов экономики, как промышленность, строительство и сельское хозяйство. Он добавил, что ключевым фактором такой положительной динамики является потребительский спрос, рост которого обеспечивается благодаря общему повышениею реальных доходов населения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
615 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.