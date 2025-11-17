Вина Азербайджана представили в Китае

Азербайджанские вина представили в двух городах Китая. Мероприятия призваны продвинуть товар на китайском рынке и расширить сотрудничество.

В городах КНР состоялись мероприятия по продвижению азербайджанских вин, сообщает министерство экономики Азербайджана.

С винами Азербайджана публику знакомили в городах Нанкин и Сиань с 27 ноября по 4 декабря.

Китайских импортеров познакомили с древней историей азербайджанских вин, а также развитии виноделия в республике. Винный эксперт Кевин Динг провел мастер-класс, также была организована дегустация вин.

Проведенные мероприятия призваны продвинуть азербайджанские вина на китайском рынке и повысить экспортный потенциал Азербайджана, отмечается в сообщении Минэкономики АР.

Мероприятия были организованы совместно с аппаратом торгового представителя Азербайджана в КНР и азербайджанскими торговыми домами в Нанкине и Сиане.

В рамках мероприятий представители Азербайджана и Китая обсудили возможности сотрудничества.