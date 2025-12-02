Президент Ирана рассказал о правах и свободах граждан страны

Свобода - божественное право народа, и долг власти – обеспечить им это право, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на конференции "Права народа и законные свободы в идеологической системе".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил на конференции "Права народа и законные свободы в идеологической системе", где поведал о практическом обеспечении прав граждан и их законных свобод.

Свобода является божественным правом для народа и серьезной обязанностью для правительства, и граждане страны не просто обладают правами, но и считаются основными действующими лицами в процессе реализации этих свобод, заявил президент, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

"Свобода - это не просто животная свобода и не демонстрация демократии через избирательную урну, пока тысячи оков сковывают человека. Духовная свобода и освобождение от внутренних человеческих ограничений - вот основа различия свободы в исламской и западной доктринах"

- Масуд Пезешкиан

В исламе свобода не только не должна угрожать правам других людей и интересам общества, но и не должна ставить под угрозу личные интересы человека. Сохранение свободы является обязанностью, при этом расследование, шпионаж и разоблачение в отношении нее запрещены, добавил иранский лидер.