В Батумском нефтетерминале руководство совершило незаконный сбыт нефти на $5,5 млн

В Грузии выявлен факт незаконного сбыта нефти. Следствием задержаны руководители нефтетерминала в Батуми.

Правоохранители в Грузии задержали трех руководителей Батумского нефтетерминала по факту незаконного сбыта нефти.

По данным Следственной службы Минфина Грузии, они $5,5 млн сдали более 10 тыс т нефти, не прошедшей обработку и таможенное декларирование. Эта нефть находилась на хранении в резервуарах терминала в Батуми. Подозреваемые заполнили резервуары нефтеотходами, желая скрыть исчезновение нефти.

В настоящее время по делу ведется следствие. Задержанные могут получить от 11 до 15 лет заключения. Все задержанные – граждане Казахстана.

