Авиабилеты на Новый год в России подорожали на 71%

В АТОР выяснили, как сильно подорожали авиабилеты с вылетом 1 января по России. В среднем рост цен превысил 70%, при этом билеты в Сочи стали дороже на 222%.

Этой зимой перелет по России в период новогодних праздников обойдется в среднем на 71% дороже, чем перелет в начале декабря, выяснили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Всего проанализировано 52 маршрута, учтены минимальные тарифы без багажа и стоимость авиабилетов с провозом багажа. Средний прирост цены на 1 января 2026 года по сравнению с 1 декабря 2025 года составляет плюс 71,4%. Рост на 50% и более зафиксирован на 32 маршрутах, на 100% и более – на 15 маршрутах"

– АТОР

При этом не шести маршрутах цены на Новый год оказались даже ниже, чем на начало декабря.

Сильнее всего цены на авиабилеты на новогодний период подскочили на маршрутах:

Казань - МинВоды – 249%;

Москва - Сочи – на 222%;

Екатеринбург - Калининград – 112%.

При этом из Сочи в российскую столицу в первый день 2026 года можно улететь значительно дешевле – за 3,6 тыс рублей.