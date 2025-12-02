Авиабилеты на Новый год в России подорожали на 71%

Этой зимой перелет по России в период новогодних праздников обойдется в среднем на 71% дороже, чем перелет в начале декабря, выяснили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Всего проанализировано 52 маршрута, учтены минимальные тарифы без багажа и стоимость авиабилетов с провозом багажа. Средний прирост цены на 1 января 2026 года по сравнению с 1 декабря 2025 года составляет плюс 71,4%. Рост на 50% и более зафиксирован на 32 маршрутах, на 100% и более – на 15 маршрутах"
– АТОР
При этом не шести маршрутах цены на Новый год оказались даже ниже, чем на начало декабря.
Сильнее всего цены на авиабилеты на новогодний период подскочили на маршрутах:
- Казань - МинВоды – 249%;
- Москва - Сочи – на 222%;
- Екатеринбург - Калининград – 112%.
При этом из Сочи в российскую столицу в первый день 2026 года можно улететь значительно дешевле – за 3,6 тыс рублей.