Казахстан и ЕС открыли переговоры по упрощению визового режима

Переговоры об упрощении визового режима и о реадмиссии стартовали между Казахстаном и Европейским союзом сегодня.

Астана и Брюссель сегодня в Брюсселе провели первый раунд официальных переговоров, посвященных Соглашению об упрощенном визовом режиме и Соглашению о реадмиссии, сообщается на сайте МИД Казахстана.

Сопредседателями заседания выступили замглавы МИД Казахстана Алибек Бакаев и замгендиректора Генерального директората ЕК по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнес Лухнер.

В министерстве уточнили, что старт переговоров символично совпал с десятилетием с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

"Подчеркнуто, что данные переговоры стали первым подобным процессом между Европейским союзом и государством Центральной Азии, что придает этому шагу историческое измерение"

– МИД Казахстана

В ведомстве добавили, что в ходе встречи ее участники озвучили свои подходы, высказали и согласовали первичные ориентиры, очертили направления будущей работы.

Стоит отметить, что запуск переговоров был анонсирован на 22-м заседании Совета сотрудничества РК-ЕС, которое состоялось 1 декабря в Брюсселе. Сопредседателями на нем выступили глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

Очередной раунд консультаций состоится в Астане в 2026 году.