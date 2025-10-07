Тбилиси призвал ЕС извиниться за клевету о химоружии

В Тбилиси потребовали извинений от Брюсселя за то, что он обвинил грузинские власти в применении химического оружия для разгона протестов в столице.

Представители Евросоюза должны извиниться за свои ложные заявления о применении камита грузинскими властями в ходе разгона протестных акций в Тбилиси, такое заявление сделал председатель парламента Шалва Папуашвили.

"Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления в связи с камитом были ложью. Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, европарламентарии и нанятые НПО"

– Шалва Папуашвили

Кроме того, он подчеркнул, что все происходящее – настоящая гибридная война против Грузии.

Напомним, ВВС недавно обнародовал результаты расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии якобы могли использовать химическое оружие.