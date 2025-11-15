Премьер-министр Италии выступила за план Трампа по палестинской проблеме

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива в Бахрейне заявила о плане Трампа по Палестине как о единственном способе решения ближневосточного кризиса.

Долгожданный режим прекращения огня в секторе Газа нельзя назвать иначе как "хрупкий", и единственный способ положить конец палестинской проблеме и кризису на Ближнем Востоке – это создания двух государств, заявила на саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива в Манаме (Бахрейн) премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Итальянский премьер поддержала мирный план президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе, который предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Также итальянский лидер высказалась о необходимости достижения соглашения с Ираном по его ядерной программе.

Напомним, ранее мы писали о том, что Совет Безопасности ООН большинством голосов одобрил предложенный американской стороной проект резолюции по организации окончательного прекращения военных действий и созданию коалиционных миротворческих сил стабилизации в секторе Газа: документ поддержали 13 из 15 стран-участниц. Россия и Китай при голосовании воздержались, однако и не наложили вето на это решение.