Сектор Газа могут разделить на две части

План США по сектору Газа предполагает его раздел на две части. Одну из них будет контролировать Израиль, а другую – палестинские группировки.

Сектор Газа может быть разделен на две части. Это предполагает план, составленный Центральным командованием ВС Соединенных Штатов.

По данным британской газеты The Guardian, которая ссылается на американские источники, одна часть будет находиться под контролем Израиля, а другая – под контролем палестинских группировок.

Издание отмечает, в "зеленой зоне" на востоке Газы, которую будет контролировать еврейское государство и международный воинский контингент, будет идти процесс реконструкции. При этом "красная зона" останется "лежать в руинах". The Guardian отмечает, что таким образом США хотят побудить палестинцев, которые продолжат жить в "красной зоне" после прекращения огня, перебраться в "зеленую зону".

"По мере развития ситуации и создания условий для восстановления, мирные жители в Газе начнут перебираться (в "зеленую зону" – прим. ред) и благополучно жить. Люди скажут, что это то, что им нужно. И ситуация будет развиваться в этом направлении. Никто не говорит о том, чтобы обеспечить (переселение) с помощью военной операции"

– источник в администрации США

План Трампа по сектору Газу

Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе, в конце сентября. Документ, состоящий из двух десятков пунктов, предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации.

В понедельник, 17 ноября, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет голосование по резолюции, одобряющей мирный план американского лидера по сектору Газа.