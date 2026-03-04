Вестник Кавказа

Фидан и Кошербаев обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Хакан Фидан и Ермек Кошербаев обсудили конфликт на Ближнем Востоке, а также отношений Анкары и Астаны.

Главы дипведомств Турции и Казахстана Хакан Фидан и Ермек Кошербаев провели телефонный разговор. 

Стороны затронули эскалацию на Ближнем Востоке, а также возможные пути разрешения кризиса. Глава турецкой дипломатии заявил об обеспокоенности Анкары ударами по Турции и Азербайджану. 

Фидан и Кошербаев отметили важность развития связей в торгово-экономической сфере. Стороны договорились о министерских встречах для обсуждения дальнейшего развития отношений двух стран.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2700 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.