Фидан и Кошербаев обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Хакан Фидан и Ермек Кошербаев обсудили конфликт на Ближнем Востоке, а также отношений Анкары и Астаны.

Главы дипведомств Турции и Казахстана Хакан Фидан и Ермек Кошербаев провели телефонный разговор.

Стороны затронули эскалацию на Ближнем Востоке, а также возможные пути разрешения кризиса. Глава турецкой дипломатии заявил об обеспокоенности Анкары ударами по Турции и Азербайджану.

Фидан и Кошербаев отметили важность развития связей в торгово-экономической сфере. Стороны договорились о министерских встречах для обсуждения дальнейшего развития отношений двух стран.