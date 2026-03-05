Рубио объяснил приостановку переговоров с Ираном – СМИ

В США не спешат возобновлять переговоры с Ираном по ядерной сделке. Вашингтон опасается, что это может навредить проведению операции против Исламской Республики.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провел ряд телефонных разговоров с главами МИД нескольких арабских стран, в ходе которых объяснил причину отказа диалога с Ираном. Об этом сообщают информированные источники, знакомые с содержанием звонков.

По их словам, США временно не ведут переговоры с представителями Ирана, поскольку любые переговоры сейчас могут отрицательно сказаться на достижении текущих военных целей, передает Axios.

Последний на данный момент раунд ирано-американских переговоров по ядерной сделке состоялся в Женеве 26 февраля. Всего в прошлом месяце представители США и Ирана провели три раунда консультаций по данной проблеме.

Напомним, 28 февраля США и Израиль приступили к нанесению ударов по объектам, находящимся на территории Ирана. В результате этих атак погибла целая группа высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе верховный лидер ИРИ Али Хаменеи.

