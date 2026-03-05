Трамп хочет в будущем наладить сотрудничество с Ираном в нефтяной сфере

Дональд Трамп со временем хочет сотрудничать с Ираном в области добычи нефти. Он надеется, что взаимодействие в данной сфере будет развиваться по аналогии с партнерством США и Венесуэлы.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтересован в сотрудничестве с Ираном в нефтяной сфере. Об этом сообщают информированные источники.

По данным телеканала NBC, американский лидер хочет, чтобы Исламская Республика взаимодействовала с США в нефтедобыче подобно тому, как это делают США и Венесуэла.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома может направить в Иран небольшой контингент американских военных, чтобы достичь конкретных стратегических целей.

Напомним, на прошлой неделе США и Израиль приступили к ударам по объектам, находящимся на территории Ирана. В результате этой атаки погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных официальных лиц страны.