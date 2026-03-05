Война против Ирана может поставить на стоп выездной туризм – АТОР

Российский выездной туризм оказался под угрозой из-за ситуации на Ближнем Востоке. Конфликт повлияет не только на отдых в странах Персидского залива, но и в Азии, куда российские туристы обычно добираются транзитом.

В АТОР видят угрозу для российского выездного туризма в 2026 году на фоне войны США и Израиля против Ирана.

В прошлом году 2,58 млн россиян посетили страны Персидского залива, 90% из них выбрали ОАЭ. Часть туристов (около 700 тыс человек) – транзитные, для отдыха они предпочли азиатский регион и Африку.

Военные действия в регионе и отмена авиарейсов, таким образом, затрагивают следующие направления для отдыха: ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Маврикий, Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, а также страны Африки.

По ряду направлений имеются альтернативные маршруты, однако перелет через арабские страны был значительно дешевле. На этом фоне ожидается рост стоимости туров и сокращение спроса на зарубежный отдых в 2026 году.