Закрытое небо в Эр-Рияде развернуло в Каир самолет Lufthansa

Командир воздушного судна немецкой авиакомпании Lufthansa, выполнявшего штатный рейс в аэропорт саудовского Эр-Рияда, вынужден был развернуть самолет и посадить его в Каире из-за ситуации вокруг Ирана.

Война, развязанная США и Израилем против Ирана, уже сказалась и на международных авиаперевозках – так, сегодня авиалайнер немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Эр-Рияд, был вынужден развернуться и совершить посадку в аэропорту Каира, поскольку небо Саудовской Аравии закрылось из соображений безопасности, сообщил гендиректор авиакомпании Карстен Шпор, передает немецкое информационное агентство DPA.

"Капитан воздушного судна, согласовав свои действия с руководством, принял решение совершить посадку в Каире"

- Карстен Шпор

Глава крупнейшего немецкого авиаперевозчика предположил, что из-за сохраняющейся напряженной обстановки в регионе Ближнего Востока с каждым днем таких случаев будет все больше, передает РИА Новости.

Lufthansa Group ранее продлила запрет на выполнение ряда рейсов воздушных судов компании на Ближний Восток до 10 марта.

Напомним, ранее мы писали о том, что после удара иранскими дронами по дипломатическому представительству США в своей столице Саудовская Аравия выступила с экстренным заявлением, осуждающим Иран и напомнив о праве Эр-Рияда на защиту любыми средствами. В заявлении отмечалось, что жестокое поведение Ирана втягивает регион в новую фазу эскалации.