Баку поблагодарил страны мира за поддержку в связи с атакой Ирана

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало в соцсети Х пост с благодарностью странам и организациям, выразившим Баку поддержку после вчерашней атаки дронами на Нахчыван с территории Ирана.
"Мы выражаем искреннюю благодарность за заявления поддержки, письма и телефонные звонки, полученные от наших международных партнеров после иранских ударов беспилотниками по территории Азербайджанской Республики"
– МИД Азербайджана
В ведомстве ответили, что Баку высоко ценит проявленную солидарность и четкое подтверждение поддержки суверенитета Азербайджанской Республики, ее территориальной целостности и неприкосновенности ее границ.
"Благодарим все страны и международные организации, которые в это время поддержали Азербайджан, и признательны им за их продолжающуюся поддержку и взаимодействие"
– МИД Азербайджана
Публикация содержит коллаж из флагов, он включает флаги 40 государств, флаги ЕС и ряда международных организаций, в числе которых ООН, ШОС, ОТГ и другие.