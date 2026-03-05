Вестник Кавказа

Баку поблагодарил страны мира за поддержку в связи с атакой Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана выразил благодарность странам и международным организациям, выразившим Баку поддержку в связи с атакой дронов на Нахчыван 5 марта.

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало в соцсети Х пост с благодарностью странам и организациям, выразившим Баку поддержку после вчерашней атаки дронами на Нахчыван с территории Ирана.

"Мы выражаем искреннюю благодарность за заявления поддержки, письма и телефонные звонки, полученные от наших международных партнеров после иранских ударов беспилотниками по территории Азербайджанской Республики"

– МИД Азербайджана

В ведомстве ответили, что Баку высоко ценит проявленную солидарность и четкое подтверждение поддержки суверенитета Азербайджанской Республики, ее территориальной целостности и неприкосновенности ее границ.

"Благодарим все страны и международные организации, которые в это время поддержали Азербайджан, и признательны им за их продолжающуюся поддержку и взаимодействие"

– МИД Азербайджана

Публикация содержит коллаж из флагов, он включает флаги 40 государств, флаги ЕС и ряда международных организаций, в числе которых ООН, ШОС, ОТГ и другие.

