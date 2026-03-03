Израильские ВВС продолжили бомбежки Ливана

Самолеты израильских ВВС вновь атаковали южный пригород ливанской столицы Бейрута, где находятся объекты шиитской организации "Хезболла", сообщил источник в службе гражданской обороны.
"В ходе этого авианалета один из ударов был нанесен по кварталу Джнах, который расположен напротив здания иранского посольства в Бейруте"
- сообщение
Пока сведений о жертвах и разрушениях не поступало, передает ТАСС.
Досталось и столичному району Дахие, после взрывов над которым поднялись столбы дыма. Со 2 марта по Дахие было нанесено уже 26 волн авиаударов.
При этом пресс-секретарь израильской армии Авихай Адраи через соцсети призвал к срочной эвакуации четырех крупных районов Бейрута, фактически запретив их жителям двигаться на юг страны.
А вот жертвами израильского ракетного удара по жилому дому в поселении Мадждальселем на юге Ливана стали девять человек, большинство из которых – дети и женщины, которые не могли покинуть деревню, сообщил источник в муниципалитете.