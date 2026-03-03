Израильские ВВС продолжили бомбежки Ливана

Авиация Израиля сегодня провела бомбовый удар по южному кварталу Джнах в Бейруте, где расположены объекты "Хезболлы". Еще одной причиной атаки послужило то, что квартал находится напротив посольства Ирана.

Самолеты израильских ВВС вновь атаковали южный пригород ливанской столицы Бейрута, где находятся объекты шиитской организации "Хезболла", сообщил источник в службе гражданской обороны.

"В ходе этого авианалета один из ударов был нанесен по кварталу Джнах, который расположен напротив здания иранского посольства в Бейруте"

- сообщение

Пока сведений о жертвах и разрушениях не поступало, передает ТАСС.

Досталось и столичному району Дахие, после взрывов над которым поднялись столбы дыма. Со 2 марта по Дахие было нанесено уже 26 волн авиаударов.

При этом пресс-секретарь израильской армии Авихай Адраи через соцсети призвал к срочной эвакуации четырех крупных районов Бейрута, фактически запретив их жителям двигаться на юг страны.

А вот жертвами израильского ракетного удара по жилому дому в поселении Мадждальселем на юге Ливана стали девять человек, большинство из которых – дети и женщины, которые не могли покинуть деревню, сообщил источник в муниципалитете.