Два района Дагестана потрясли землетрясения

Сегодня вечером сразу в двух районах Дагестана в одно и то же время произошли два разных землетрясения, значительно отличавшихся по магнитуде: к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Сегодня в районе 17 часов вечера в двух разных районах Дагестана были зафиксированы два разных землетрясения, сильно отличавшихся по характеру подземных толчков и магнитуде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Поступило сообщение от дежурного специалиста дагестанской геофизической службы РАН о том, что произошли два сейсмособытия: в 16:44 мск в Унцукульском районе на глубине 13 км магнитудой 2,8 и в 16:44 мск в Хасавюртовском районе на глубине 79 км магнитудой 4,7"

- сообщение

Несмотря на то, что одно из них было весьма ощутимым, постройки в Хасавюртовском районе выдержали, обошлось без разрушений и пострадавших, передает ТАСС.

Все объекты соцкультбыта функционируют в обычном режиме, в ОДС и в ЕДДС сообщений от населения не поступало, - добавили в пресс-службе.