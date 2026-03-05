Вестник Кавказа

Венгрия осудила атаки беспилотников из Ирана на Азербайджан

Флаг Венгрии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В посольстве Венгрии в Азербайджане решительно осудили, произошедшие накануне, удары иранских беспилотников по Нахчывану.

Посольство Венгрии в Азербайджанской Республике выступило с решительным осуждением нанесенного Ираном удара по Нахчывану, соответствующее сообщение было опубликовано на сайте посольства.

"Посольство Венгрии решительно осуждает атаки на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики"

– посольство Венгрии

В сообщении было подчеркнуто, что данные действия Ирана прямо противоречат нормам международного права, поскольку нарушают суверенитет Азербайджана.

Это только приведет к большей эскалации конфликта, не способствуя развитию региональной стабильности, отметила венгерская сторона.

Венгерское посольство выразило солидарность правительству Азербайджанской республики и всему народу стран, а также пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

