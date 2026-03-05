Венгрия осудила атаки беспилотников из Ирана на Азербайджан

Посольство Венгрии в Азербайджанской Республике выступило с решительным осуждением нанесенного Ираном удара по Нахчывану, соответствующее сообщение было опубликовано на сайте посольства.
"Посольство Венгрии решительно осуждает атаки на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики"
– посольство Венгрии
В сообщении было подчеркнуто, что данные действия Ирана прямо противоречат нормам международного права, поскольку нарушают суверенитет Азербайджана.
Это только приведет к большей эскалации конфликта, не способствуя развитию региональной стабильности, отметила венгерская сторона.
Венгерское посольство выразило солидарность правительству Азербайджанской республики и всему народу стран, а также пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.