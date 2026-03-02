Вестник Кавказа

Базы США в Кувейте подверглись ударам со стороны Ирана

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране сообщили об атаке на американские базы, расположенные в Кувейте. Иранские военные также анонсировали продолжение ударов.

Иран атаковал беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) базы Соединенных Штатов в Кувейте. Соответствующую информацию подтвердили в армии Ирана.

"За последние часы при помощи различного рода беспилотников сухопутных сил армии массированной атаке подвергались базы США в Кувейте"

– армия Ирана

В заявлении военных подчеркивается, что в ближайшие часы эти атаки продолжатся.

Напомним, в прошлую субботу США и Израиль приступили к ударам по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц республики, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи.

