Базы США в Кувейте подверглись ударам со стороны Ирана

В Иране сообщили об атаке на американские базы, расположенные в Кувейте. Иранские военные также анонсировали продолжение ударов.
Иран атаковал беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) базы Соединенных Штатов в Кувейте. Соответствующую информацию подтвердили в армии Ирана.
"За последние часы при помощи различного рода беспилотников сухопутных сил армии массированной атаке подвергались базы США в Кувейте"
– армия Ирана
В заявлении военных подчеркивается, что в ближайшие часы эти атаки продолжатся.
Напомним, в прошлую субботу США и Израиль приступили к ударам по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц республики, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи.