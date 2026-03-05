Вестник Кавказа

В СГБ Азербайджана рассказали о раскрытии террористической ячейки из Ирана

Граната
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракты на нефтепроводе, в синагоге и посольстве Израиля планировались КСИР в Азербайджане, заявили в СГБ АР.

Силовики Азербайджана предотвратили теракты в Баку. Теракты планировались связанными с КСИР боевиками, передает СГБ АР. 

"В результате комплексных контрразведывательных мероприятий Службы государственной безопасности Азербайджана предотвращены террористические провокации и сбор разведывательной информации, которые планировались к осуществлению в Азербайджане органом спецслужб Исламской Республики Иран - КСИР"

– СГБ Азербайджана 

По данным спецслужб АР, целью атаки был нефтепровод Баку-Джейхан. Также планировались нападения на посольство Израиля в стране, синагогу и лидера общины горских евреев. Для реализации задуманного террористы планировали использовать три взрывных устройства, которые были обезврежены. 

Четверо несостоявшихся террористов получили 6,5 лет лишения свободы. Несколько причастных к планируемому теракту граждан Ирана объявлены в международный розыск.

