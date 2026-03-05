Иран готов сражаться с США и Израилем "до последнего солдата"

В Иране сообщили, что на фоне военной агрессии США и Израиля против республики, у Ирана нет другого выбора, кроме как сражаться "до последнего солдата".

Иран будет сражаться с США и Израилем "до последнего солдата", другого выбора у республики нет, такое заявление сделал сегодня заместитель министра иностранных дел ИРИ Саид Хатибзаде.

"Против нас ведут атаку американцы и израильтяне. Они пытаются нанести максимальной возможный ущерб Ирану. <...> У нас нет другого выбора, кроме как сопротивляться до последнего патрона и последнего солдата"

– замглавы МИД Ирана

Ранее в США и Израиле объявили о переходе к новой фазе военной операции против Ирана.