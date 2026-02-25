Сочи тряхнуло на 4,1

Землетрясение произошло сегодня утром в Сочи. Его магнитуда, по последним данным, составила 4,1, изначально называлась цифра 4,5.
Подземные толчки были зарегистрированы сегодня утром в Сочи (Краснодарский край), о них сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.
Изначально градоначальник заявил, что магнитуда землетрясения равнялась 4,5. Позже он предоставил уточненные данные, согласно которым она оказалась чуть меньше и составила 4,1.
"Эпицентр в море"
– Андрей Прошунин
Глава Сочи добавил, что каких-либо повреждений зданий не зафиксировано, информации о ЧП не поступало.