Сочи тряхнуло на 4,1

Землетрясение произошло сегодня утром в Сочи. Его магнитуда, по последним данным, составила 4,1, изначально называлась цифра 4,5.

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня утром в Сочи (Краснодарский край), о них сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

Изначально градоначальник заявил, что магнитуда землетрясения равнялась 4,5. Позже он предоставил уточненные данные, согласно которым она оказалась чуть меньше и составила 4,1.

"Эпицентр в море"

– Андрей Прошунин

Глава Сочи добавил, что каких-либо повреждений зданий не зафиксировано, информации о ЧП не поступало.