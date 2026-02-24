Опасный снегопад идет на Сочи

Жителей и гостей Сочи предупреждают о сильном снегопаде, который обрушится на город-курорт в ближайшие часы.

В самом скоро времени Сочи накроет сильнейший снегопад, рассказали в МЧС Краснодарского края.

"В горах Сочи в период с 22:00 - 23:00 мск 25 февраля и до утра 26 февраля 2026 количество выпавшего снега достигнет критерия опасного явления – очень сильный снег"

– МЧС Краснодарского края

Спасатели рекомендуют жителям города и туристам не терять бдительности и внимательно следить за тем, что происходит вокруг.

Выходя на улицу, стоит надевать непромокаемую одежду и обувь. Кроме того, добавили в МЧС, в ближайшее время нужно следить за сообщениями о возможных чрезвычайных ситуациях.