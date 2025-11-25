В центре Дилижана будет сквер в честь дружбы с Пятигорском

Власти армянского Дилижана приняли решение разбить сквер дружбы и братства со ставропольским Пятигорском, который украсит памятный знак в честь побратимских отношений между городами.

В самом центре армянского Дилижана вскоре вырастет уютный сквер, который власти города посвятят его дружбе и братству со ставропольским Пятигорском, стало известно на встрече делегации ставропольского курортного города с мэром Дилижана Давидом Саргсяном, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Одной из инициатив, которую обсудили стороны, стало совместное обустройство сквера дружбы городов-побратимов в центре Дилижана. Планируется, что там будет установлен памятный знак, посвященный побратимским отношениям Пятигорска и Дилижана"

- администрация Пятигорска

Власти Дилижана не будут затягивать с обустройством нового общественного пространства – строительные работы завершатся уже в текущем 2026 году, сообщили в горадминистрации, передает портал "Это Кавказ".

К реализации важного проекта подключится армянская община Пятигорска, а в курортный город на парад Победы, который пройдет 9 мая, приедет делегация из армянского города-побратима.

Напомним, по решению Думы Пятигорска 2026 год объявлен Годом городов-побратимов.