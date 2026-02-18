На границе России и Грузии скопилось почти 2000 грузовиков

В Северной Осетии к МАПП "Верхний Ларс" собралась очередь из фур почти в две тысячи автомобилей. Проезд через пункт пропуска на границе открыт.

На российско-грузинской границе в очереди остается порядка дух тысяч грузовых автомобилей, поделились в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сегодня.

"На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 1980 единиц большегрузов, в электронной очереди зарегистрировано 1879 машин"

– пресс-служба

Отмечается, что Военно-Грузинская дорога и пункт пропуск "Верхний Ларс" во вторник открыты для движения всех видов транспорта.