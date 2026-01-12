Казахстан будет работать над экологией Каспия

Власти Казахстана выделили средства на изучение и сохранение Каспийского моря – благодаря этому ученые смогут расширить научно-обоснованную базу о процессах в казахстанской части моря.

Правительство Казахстана выделило 1,1 млрд тенге ($2,2 млн) из своего резерва на сохранение и изучение Каспийского моря, их уже получило АО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря", чтобы потратить деньги на приобретение оборудования для ведения морского мониторинга и оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий.

"Финансирование улучшит научный потенциал института, что позволит ему перейти к комплексному мониторингу непосредственно на акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами сред "

- правительство Казахстана

Этим работы НИИ не ограничатся – уже сейчас ученые активно интегрируются в международное научное сообщество, а институт пополнил ряды членов Ассоциаци университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран, отметили в правительстве, передает Sputnik Казахстан.

К работе подключились два министерства: Минэкологии будет курировать все работы по Каспию, а Минфин страны организует строгий контроль за целевым использованием выделенных средств, поручил премьер-министр страны Олжас Бектенов.

Напомним, ранее мы писали: падение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться еще около 20 лет, считает заведующий отделом геоморфологии побережья и дна Каспийского моря Института географии НАНА, доктор географических наук, профессор Амир Алиев.

Особенность водоема в том, что уровень воды в нем постоянно меняется. Сейчас Каспий продолжает мелеть.