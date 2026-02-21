США ищут источники новых пошлин - СМИ

После вердикта Верховного суда США, вынесенного в отношении повышенных пошлин Дональда Трампа, Белый дом начал рассматривать новые торговые пошлины, пишут американские СМИ.

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена сдаваться на милость правосудия и ищет новые способы обогатить американскую казну новыми пошлинами после того, как Верховный суд страны заблокировал многие из уже введенных тарифов, сообщает издание Politico.

"Новые тарифы могут распространиться на такие отрасли, как производство крупноформатных аккумуляторов, чугунных и железных фитингов, полимерных труб, промышленных химикатов, а также оборудования для электросетей и телекоммуникаций"

Для введения новых пошлин есть и другие перспективные направления, в числе которых – поставки полупроводников, лекарств, беспилотных летательных аппаратов, промышленных роботов и поликремния, используемого в солнечных панелях, передает РИА Новости.

Новые пошлины будут введены на основании Раздела 232 Закона о расширении торговли 1962 года, говорится в сообщении СМИ. Он наделяет президента более широкими полномочиями: вводить любые ограничения на импорт (квоты или пошлины), если выяснится, что этот импорт угрожает национальной безопасности США.

Напомним, ранее мы писали о том, что с сегодняшнего дня перестанут взиматься пошлины Трампа, которые Верховный суд США признал незаконными, следует из сообщения Службы пограничного и таможенного контроля Соединенных Штатов. В частности, отменяются 25% пошлины, установленные указом Дональда Трампа от 6 августа 2025 года, в отношении Индии в связи с закупкой российской нефти.