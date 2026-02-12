Армянскую премиальную молочку будут фасовать на российской линии

Молочную продукцию премиум-класса, которую выпускает армянский производитель ЗАО "Еремян фарм", будут расфасовывать в упаковки на фасовочных линиях пятигорского машиностроительного завода.

Директор пятигорского машиностроительного завода "Профитэкс" Юрий Князев и глава компании "Еремян фарм" Давид Еремян, армянского производителя молочной продукции премиум-класса, накануне в ходе визита делегации Пятигорска в Армению подписали контракт на поставку в страну фасовочного оборудования, сообщили в пресс-службе городской администрации Еревана.

В рамках соглашения армянской стороне будут поставлены автоматические линии "АДНК 19" и "АДНК 39", разработанные и произведенные в Пятигорске – они уже зарекомендовали себя как безотказные и несложные в обслуживании, причем оборудование завода уже около 15 лет используется на восьми производствах в республике, и такое сотрудничество стало логичным продолжением работы предприятия на армянском рынке, передает ТАСС.

Планируется, что российское оборудование будет использоваться для фасовки и полного цикла упаковки сыворотки, кефира, сгущенного молока, йогурта и других жидких и пастообразных продуктов - от розлива в ПЭТ-тару до запайки фольгой, укупорки крышкой и нанесения этикетки.

Как заявила на встрече председатель городской думы Дарья Самольянец, возглавившая пятигорскую делегацию, подписание контракта выходит за рамки обычной коммерческой сделки и отражает развитие деловых связей между Россией и Арменией.

"Это вклад в развитие тех добрососедских отношений, которые веками связывали народы России и Армении. Для Пятигорска такая тесная предпринимательская связь крайне важна. Она демонстрирует, что диалог между нашими странами наполняется конкретным содержанием"

- Дарья Самольянец

Напомним, армянская компания использует закрытый цикл производства и полностью контролирует каждый его этап – от собственных кормовых полей до выпуска готовой продукции на молочном заводе "Еремян" и ее ежедневной доставки в супермаркеты собственной логистикой.

Это позволяет компании сохранять неизменно высокое качество, свежесть и натуральный вкус ее продукции, которая производится с использованием экологически чистых материалов и отвечает высоким требованиям безопасности и гигиены. Завод компании соответствует самым строгим международным стандартам: на сегодняшний день он единственное молочное предприятие страны, сертифицированное и для производства детского молока.