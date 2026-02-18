"Карабах" получил почти $40 млн от УЕФА

УЕФА перечислил десятки миллионов долларов футбольным клубам Азербайджана. Большая часть средств предназначена для "Карабаха".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставил агдамскому "Карабаху" (Азербайджан) около 65,8 млн манатов (примерно $38,2 млн). Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава Минспорта Азербайджана Фарид Гаибоев.

"В рамках механизма солидарности УЕФА каждый из остальных клубов, выступающих в Азербайджанской Премьер-лиге, получит приблизительно 1,6 миллиона манатов"

– глава министерства

Он также отметил, что "Карабах" внес важный вклад в развитие спорта в республике, в там числе в экономическом плане.

Напомним, на прошлой неделе "Карабах" сыграл дома с английским "Ньюкаслом" в рамках стыковых матчей Лиги чемпионов. Победу со счетом 6:1 одержали гости. Ответная игра состоится вечером 24 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 (мск).