Двусторонние отношения обсудили главы МИД Азербайджана и Ирана

Глава азербайджанского МИД провел телефонный разговор с коллегой из Ирана. Стороны обсудили отношения между странами и ирано-американские переговоры.

В четверг, 4 июня, главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского министерства.

Одной обсуждаемых тем стало развитие отношений между Баку и Тегераном.

"В ходе телефонного разговора обсуждалось текущее состояние азербайджано-иранских двусторонних отношений и перспективы сотрудничества, а также текущая ситуация и вопросы безопасности в регионе"

– МИД Азербайджана

Глава иранского внешнеполитического ведомства проинформировал своего азербайджанского коллегу о ходе переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, а также о текущей повестке. В свою очередь, Джейхун Байрамов указал на важность дипломатических усилий в деле поддержания региональной стабильности.