Двусторонние отношения обсудили главы МИД Азербайджана и Ирана

В четверг, 4 июня, главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского министерства.
Одной обсуждаемых тем стало развитие отношений между Баку и Тегераном.
"В ходе телефонного разговора обсуждалось текущее состояние азербайджано-иранских двусторонних отношений и перспективы сотрудничества, а также текущая ситуация и вопросы безопасности в регионе"
– МИД Азербайджана
Глава иранского внешнеполитического ведомства проинформировал своего азербайджанского коллегу о ходе переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, а также о текущей повестке. В свою очередь, Джейхун Байрамов указал на важность дипломатических усилий в деле поддержания региональной стабильности.