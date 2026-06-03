Крупнейший в Крыму отель появится на курорте "Золотые пески"

В Крыму начинается строительство нового, одного из крупнейших в России отеля. Его номерной фонд превысит три тысячи комнат.

Строительство самого крупного в Крыму отеля стартовала на территории курорта "Золотые пески России", поделился на ПМЭФ-2026 гендиректор курорта Вадим Волченко.

"Сейчас происходит строительство первого отеля, это будет самый крупный отель в Крыму и, наверное, один из самых крупных в России, - 3 060 номеров"

– Вадим Волченко

Он пояснил, что часть объекта будет отелем в чистом виде, а часть объединит под гостиничным управлением множество собственников.

Всего на морском курорте вырастет 19 отелей различной звездности, общий номерной фонд составит 9,7 тыс номеров.

"Государственные инвестиции в проект составят 13 млрд рублей и еще не менее 130 млрд вложений частных, и они точно будут увеличиваться"

– Вадим Волченко

Ожидаемый турпоток на курорт составит по меньшей мере 1 млн человек в год. Гостей будут ждать 45 га песчаных пляжей, термальные комплексы, аквапарк, парк развлечений и многое другое. Курорт будет рассчитан на круглогодичный поток отдыхающих и полностью будет достроен к 2035 году.