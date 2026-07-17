В Сочи могут исчезнуть 17 км пляжей

В Сочи около 17 км береговой линии нуждаются в срочном проведении работ по берегоукреплению, поделился глава курорта Андрей Прошунин.
"Сезонные штормы и ветровая нагрузка ускоряют деградацию береговой полосы. Уже проведена совместная работа с Научно-исследовательским центром "Морские берега"… На основании отчета безотлагательных мероприятий по берегоукреплению требуют более 17 км береговой полосы"
– Андрей Прошунин
Меры по укреплению берега в Сочи вошли в список мероприятий программы комплексного развития Сочи, утвержденную правительством России, подчеркнул градоначальник.
"Наша стратегическая задача - расширение пляжных территорий. Береговая полоса Черного моря в границах Сочи имеет протяженность около 96 км. На почти 56 км купание запрещено, это обусловлено в том числе размытием береговой полосы, сокращением ширины пляжей, отсутствием подъездных путей"
– Андрей Прошунин
В настоящее время температура морской воды в Сочи составляет около 24-26 градусов.