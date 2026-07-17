Вестник Кавказа

В Сочи могут исчезнуть 17 км пляжей

Пляж в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Мэр Сочи сообщил, что 17 км пляжей на курорте оказались под угрозой. Требуются срочные берегоукрепительные работы.

В Сочи около 17 км береговой линии нуждаются в срочном проведении работ по берегоукреплению, поделился глава курорта Андрей Прошунин.

"Сезонные штормы и ветровая нагрузка ускоряют деградацию береговой полосы. Уже проведена совместная работа с Научно-исследовательским центром "Морские берега"… На основании отчета безотлагательных мероприятий по берегоукреплению требуют более 17 км береговой полосы"

– Андрей Прошунин

Меры по укреплению берега в Сочи вошли в список мероприятий программы комплексного развития Сочи, утвержденную правительством России, подчеркнул градоначальник.

"Наша стратегическая задача - расширение пляжных территорий. Береговая полоса Черного моря в границах Сочи имеет протяженность около 96 км. На почти 56 км купание запрещено, это обусловлено в том числе размытием береговой полосы, сокращением ширины пляжей, отсутствием подъездных путей"

– Андрей Прошунин

В настоящее время температура морской воды в Сочи составляет около 24-26 градусов.

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