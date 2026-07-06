Азербайджан нарастил инвестиции в Карабах и Восточный Зангезур

Только за пять месяцев текущего 2026 года общий объем кредитных вложений по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам составил 589,620 миллиона манатов, показав рост на 16,3%.

Власти Азербайджана на 1 июня текущего года обеспечили Карабахский экономический район кредитами на сумму 556,865 млн манатов, говорится в статистическом бюллетене Центрального банка Азербайджана.

Показатель на 75,3 млн манатов, или на 12,3%, превысил показатели за аналогичный период минувшего 2025 года. Финансовый регулятор установил среднюю процентную ставку по кредитным вложениям в данном регионе в размере 19,92%, говорится в сообщении, передает Trend.

Вырос и объем кредитных вложений по Восточно-Зангезурскому экономическому району – он показал рост в 2,9 раза, до 32,755 млн манатов, что на 21,7 млн манатов больше, чем за тот же период годом ранее.

В целом общий объем кредитных вложений по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам достиг 589,620 млн манатов, показав рост на 82,6 млн манатов, или на 16,3%.

Общий объем кредитных вложений по всем регионам Азербайджана за этот период составил 30,886 млрд манатов, что на 2,5 млрд манатов, или на 8,8%, больше, чем за тотже период минувшего года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Рост финансирования происходит на фоне продолжающегося процесса широкомасштабного восстановления и экономического оживления на освобожденных территориях - за счет государственных инвестиций здесь реализуются крупные проекты в сфере транспорта, энергетики, коммунальной инфраструктуры и промышленности, что способствует росту деловой активности этих регионов.