Зураб Азмайпарашвили остался президентом ECU, Сархан Гашимов избран вице-президентом

В руководстве Европейского союза шахмат все больше представителей стран Южного Кавказа: Зураб Азмайпарашвили сохранил должность президента, а его заместителем стал азербайджанский шахматный функционер Сархан Гашимов.

Сегодня в Бухаресте на Генассамблее Европейского союза шахмат ECU прошло голосование за избрание нового руководства. Участники Генассамблеи выбирали президента ECU и трех его заместителей.

После подсчета голосов было установлено, что действующий президент, гражданин Грузии Зураб Азмайпарашвили переизбран на высшую должность в ECU на новую четырехлетку.

Одним из его заместителей участники Генассамблеи выбрали члена Исполкома азербайджанской шахматной федерации Сархана Гашимова – в его пользу было подано тридцать четыре голоса.

Еще двумя заместителями Азмайпарашвили в ECU стали гражданин Чехии Роман Мужик и гражданин Монако Жан-Мишель Рапер.

Отметим, что на нынешней Генассамблее ECU в Бухаресте присутствует в статусе гостя вице-президент FIDE, президент азербайджанской шахматной федерации Махир Мамедов.