Вестник Кавказа

Оверчук и Мустафаев проведут встречу в начале осени

Оверчук и Мустафаев проведут встречу в начале осени
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Алексей Оверчук встретится с Шахином Мустафаевым для обсуждения торгово-экономических вопросов. Переговоры запланированы на сентябрь.

Замглавы правительства Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер России Алексей Оверчук встретятся этой осенью. Об этом сообщил 17 июля глава Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лаврова.

Он отметил, что встреча запланирована на сентябрь. На ней планируется обсудить торгово-экономические вопросы, уточнил азербайджанский министр.

"С учетом необходимости регулярных контактов и тех наработок, которые существуют, есть предварительная договоренность между вице-премьерами и планируется встреча между Мустафаевым и Оверчуком в сентябре текущего года, для того чтобы обсудить ряд направлений"

– Джейхун Байрамов

В ходе встречи глав МИД РФ и Азербайджана обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией. В частности, было подчеркнуто, что товарооборот между странами в прошлом году составил $4,9 млрд.

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