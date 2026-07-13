Вестник Кавказа

Россия и ЛАГ выступили за прекращение войны на Ближнем Востоке

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и ЛАГ подчеркнули необходимость сворачивания военной активности на Ближнем Востоке и возврату к дипломатическим инструментам урегулирования.

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко провел переговоры с представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) в России Валидом Хамидом Шилтагеем. Стороны выступили за прекращение войны на Ближнем Востоке и дипломатическое урегулирование. 

"В ходе беседы состоялось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на эскалацию американо-иранского противостояния. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и урегулирования имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами"

– МИД России 

Стороны также обсудили дальнейшее развитие контактов между Москвой и ЛАГ, в том числе график встреч. 

Напомним, что в начале июля произошел новый виток эскалации между США и Ираном. Вашингтон восстановил морскую блокаду Ирана, а также отменил действие лицензии на поставки иранской нефти.

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