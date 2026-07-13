Россия и ЛАГ выступили за прекращение войны на Ближнем Востоке

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко провел переговоры с представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) в России Валидом Хамидом Шилтагеем. Стороны выступили за прекращение войны на Ближнем Востоке и дипломатическое урегулирование.
"В ходе беседы состоялось обсуждение ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на эскалацию американо-иранского противостояния. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и урегулирования имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами"
– МИД России
Стороны также обсудили дальнейшее развитие контактов между Москвой и ЛАГ, в том числе график встреч.
Напомним, что в начале июля произошел новый виток эскалации между США и Ираном. Вашингтон восстановил морскую блокаду Ирана, а также отменил действие лицензии на поставки иранской нефти.