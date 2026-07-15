США вскоре получат выгоду от конфликта с Ираном – Трамп

По словам Трампа, США в результате победы в конфликте против Ирана получат выгоду. Он провел аналогию с результатами операции США в Венесуэле.

Соединенные Штаты побеждают в конфликте с Ираном и скоро получат выгоду, об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп.

Он напомнил о ранее проведенной операции США в Венесуэле.

"Мы одержали победу в Венесуэле. И теперь она взаимодействует с нами ради добычи миллионов и миллионов баррелей нефти. Мы также одерживаем очень крупную победу в Иране, вы очень скоро увидите плоды этих трудов"

– Дональд Трамп

Операция США в Венесуэле, проведенная в начале января, позволила Штатам взять венесуэльскую нефть под контроль. По словам Трампа, Вашингтон уже заработал на продаже нефти из Венесуэлы в 50 раз больше, чем потратил на проведение военной операции.

Венесуэла – мировой лидер по разведанным запасам нефти (около 303 млрд баррелей). Иран занимает третье место в мире доказанным нефтяным запасам (208,6 млрд баррелей). Второе место занимает Саудовская Аравия. Также в пятерку стран с самыми большими запасами нефти входят Канада и Ирак.

Отметим, что главным мировым потребителем нефти являются Соединенные Штаты. Запасы в нефтехранилищах США на сегодня истощены – они опустились до критически низкого уровня 319 млн баррелей, что соответствует минимуму с 1983-го года, времен холодной войны.