США вскоре получат выгоду от конфликта с Ираном – Трамп

Соединенные Штаты побеждают в конфликте с Ираном и скоро получат выгоду, об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп.
Он напомнил о ранее проведенной операции США в Венесуэле.
"Мы одержали победу в Венесуэле. И теперь она взаимодействует с нами ради добычи миллионов и миллионов баррелей нефти. Мы также одерживаем очень крупную победу в Иране, вы очень скоро увидите плоды этих трудов"
– Дональд Трамп
Операция США в Венесуэле, проведенная в начале января, позволила Штатам взять венесуэльскую нефть под контроль. По словам Трампа, Вашингтон уже заработал на продаже нефти из Венесуэлы в 50 раз больше, чем потратил на проведение военной операции.
Венесуэла – мировой лидер по разведанным запасам нефти (около 303 млрд баррелей). Иран занимает третье место в мире доказанным нефтяным запасам (208,6 млрд баррелей). Второе место занимает Саудовская Аравия. Также в пятерку стран с самыми большими запасами нефти входят Канада и Ирак.
Отметим, что главным мировым потребителем нефти являются Соединенные Штаты. Запасы в нефтехранилищах США на сегодня истощены – они опустились до критически низкого уровня 319 млн баррелей, что соответствует минимуму с 1983-го года, времен холодной войны.