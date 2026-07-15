Меморандум о сотрудничестве в сфере авиации подписали Тбилиси и Буэнос-Айрес

Подписанный Грузией и Аргентиной меморандум дает возможность назначать авиакомпании для выполнения регулярных международных авиаперевозок между любыми пунктами в двух странах без ограничений.

Грузия и Аргентина оформили меморандум об авиационном сотрудничестве. Об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации республики.

Свои подписи под документом поставили глава грузинского агентства и секретарь по транспорту Аргентины при Минэкономики страны.

Документ предполагает назначение авиакомпаний для выполнения регулярных рейсов, которые смогут выполнять полеты между разными населенными пунктами двух стран без всяких ограничений.

Меморандум также предусматривает возможность заключения авиакомпаниями соглашений о совместном использовании кодов как между собой, так и с авиаперевозчиками третьих стран.

В агентстве поведали, что такая модель позволит авиакомпаниям осуществлять перевозки между Грузией и Аргентиной даже при отсутствии прямых рейсов, предлагать пассажирам более гибкие маршруты и оформлять единые билеты через партнерские транзитные перевозки, передает "Sputnik Грузия".