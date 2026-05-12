Мария Захарова "Вестнику Кавказа": Россия разделяет подход Азербайджана к "3+3"

Пресс-спикер МИД России Мария Захарова, отвечая на запрос "Вестника Кавказа", рассказала о повестке платформы "3+3" по Южному Кавказу. По словам Захаровой, Москва поддерживает подход Баку к работе платформы.

Россия разделяет подход Азербайджана к платформе "3+3", в основе которого лежит фокусирование на экономических проектах без политизации. Подобный формат взаимодействия был сформулирован на экспертной сессии платформы 3+3, которая прошла 5 июня на полях питерского форума 2026 года, об этом сегодня "Вестнику Кавказа" сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Марии Захаровой, "вопросы двусторонних отношений обсуждать не предполагается. Этот формат про другое".

Официальный спикер российского дипведомства напомнила, что повестка повестка дня платформы формировалась в ходе трех встреч по линии МИД стран-участниц.

"В Москве встреча прошла в 2021 году, в Тегеране – в 2023, в Стамбуле – в 2024. Вопросы носят универсальный характер. Речь идет о взаимодействии по широкому кругу вопросов и направлений, многостороннего сотрудничества, это и транспорт, и энергетика, культура, борьба с новыми вызовами и угрозами", – отметила Мария Захарова.

Спикер МИД РФ напомнила о целях платформы "3+3", в состав которой входят Азербайджан, Армения, Грузия, плюс Россия, Иран и Турция.

"Она была создана в 2021 году именно для того, чтобы, как отметил президент Азербайджана, решать возникающие в регионе проблемы и вопросы силами самих государств региона и их ближайших соседей. Именно они, как никто другой, буквально кровно заинтересованы в мире безопасности на Южном Кавказе", – рассказала Мария Захарова.

"Мы ожидаем согласования между Баку и Ереваном, очередности следующих встреч министров иностранных дел стран, участниц платформы. Напомню, об этом была достигнута договоренность по итогам стамбульского заседания", – заявила официальный представитель МИД РФ.