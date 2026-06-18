WB Travel запустит продвижение туристических регионов России

Минэкономразвития РФ совместно с объединенной компанией Wildberries запускают проект по продвижению туристического потенциала Дагестана на цифровой витрине сервиса WB Travel. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Через "Маркетплейс впечатлений" туристы смогут заказать услуги проверенных экскурсоводов. Проект работает в связке с официальным реестром Минэкономразвития, опубликованным на сайте министерства и портале "Путешествуем.рф".
Участниками программы стали Дагестан, Калининградская, Мурманская, Тульская области и Санкт-Петербург. Выбор пал на субъекты с наибольшим числом сертифицированных специалистов, работающих с реестром министерства.
Директор департамента реализации проектов в сфере туризма Минэкономразвития Георгий Груша назвал запуск сервиса способом продвижения. Проект обеспечивает доступ пользователей маркетплейса к легальным гидам. В будущем программу расширят на другие территории страны.