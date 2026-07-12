Грузия продолжит сотрудничать с ОБСЕ – Кобахидзе

Глава грузинского правительства опроверг конфликт с ОБСЕ. Он отметил, что Тбилиси заинтересован в продолжении взаимодействия с организацией.

Грузия продолжит сотрудничество с ОБСЕ. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

При этом он уточнил, что дальнейшее сотрудничество с организацией будет зависеть от того, какой курс продолжит проводить Парламентская ассамблея ОБСЕ.

"Сотрудничество с ОБСЕ будет продолжаться, однако его качество будет зависеть от того, как сама ПА ОБСЕ продолжит свою деятельность – останется ли она на уровне Джо Уилсона или поднимется выше этого уровня. Это будет принципиально важным вопросом для взаимодействия грузинской делегации и ПА ОБСЕ"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства также подчеркнул, что у Тбилиси нет конфликта с ОБСЕ/БДИПЧ, так как организация признала выборы в парламент 2024 году состоявшимися и конкурентными, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, в прошлую среду, 8 июля, ПА ОБСЕ приняла Гаагскую декларацию, одна из глав которой посвящена Грузии и содержит рекомендации и критику в адрес руководства республики. В знак протеста делегация Грузии покинула зал заседаний.